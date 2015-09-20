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السيطرة على حريق التوحيد والنور بمدينة بنها دون إصابات

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السيطرة على حريق التوحيد والنور بمدينة بنها دون إصابات السيطرة على حريق التوحيد والنور بمدينة بنها دون إصابات
تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بمحلات التوحيد والنور بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وذلك قبل امتداده للمنازل المجاورة دون ثمة اصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية لمكان الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على السنة النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وبالمعاينة الأولية تبين أن السبب فى اندلاع الحريق ماس كهربائى دون وجود شبهه جنائية أو سياسية، وجارى تحرير المحضر اللازم وإخطار المعمل الجنائى والنيابة العامة لإجراء التحقيقات.

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مصر 365