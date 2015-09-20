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بالصور.. ضبط عاطلين بحوزتهما 120 كيلو بانجو بمركز المحلة

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تمكن ضباط الإدارة العامة للمخدرات بوسط وشرق الدلتا من ضبط عاطلين مقيمين قرية كفر قريطنة مركز المحلة أثناء استقلالهما "توك توك" بدون لوحات وبحوزتهما 60 لفافة بانجو تزن 120 كيلو جرامًا بقصد الاتجار، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف محمولة.

كانت معلومات وردت للرائد حسام الجارحى، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا، بقيام "يوسف.م.ك"، 42 سنة، عاطل، و"محمد.أ.م"، 19 سنة، عاطل، مقيمين كفر قريطنة مركز المحلة، بالاتجار فى المواد المخدرة، واعتزام المتهمين نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على عملائهما فى عيد الأضحى المبارك.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين أثناء استقلالهما "توك توك" بدون لوحات وبداخله 60 لفافة بانجو تزن 120 كيلو جرامًا بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المتهمان والمضبوطات -اليوم السابع -9 -2015
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المتهمان والمضبوطات

المضبوطات -اليوم السابع -9 -2015
>

المضبوطات

المضبوطات -اليوم السابع -9 -2015
>

المضبوطات

الرائد حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات -اليوم السابع -9 -2015
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الرائد حسام الجارحى مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات


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