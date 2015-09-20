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تعديل موعد إقلاع ١٥رحلًة بسبب إغلاق «المجال الجوي» بمطار القاهرة

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تعديل موعد إقلاع ١٥رحلًة بسبب إغلاق «المجال الجوي» بمطار القاهرة تعديل موعد إقلاع ١٥رحلًة بسبب إغلاق «المجال الجوي» بمطار القاهرة

للطيران

صرح مصدر مسئول بشركة «مصر للطيران»، أنه في ضوء إغلاق المجال الجوي لمطار القاهرة لليوم الثاني على التوالي من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا، فقد تقرر إجراء تعديلات في جدول مواعيد إقلاع 13 رحلًة للشركة من مطار القاهرة.

ةاضاف المصدر أن هذه الرحلات هي، (كازبلانكا، الكويت، ميلانو، ميونيخ، جنيف، أمستردام، برشلونة، فرانكفورت، بروكسل، برلين ، اسطنبول، بودابست، وفيينا) بالإضافة إلى بعض الرحلات الداخلية مثل شرم الشيخ والأقصر والغردقة،  وقد أقلعوا جميعًا، كما جرى تحويل مسار رحلتي مصر للطيران القادمة من نيويورك ومومباي إلى مطار شرم الشيخ بدلًا من مطار القاهرة وكذلك تحويل مسار رحلة نيروبي لتهبط بمطار برج العرب.

هذا وقد وصلت رحلة مومباي إلى مطار القاهرة كما أقلعت حاليًا رحلة نيويورك من شرم الشيخ في طريق العودة لمطار القاهرة.

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