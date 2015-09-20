تجمهر٣٠ حاجًا بمطار القاهرة عقب إلغاء رحلتهم للحرم المكي

تجمهر قرابة 30 حاجًا بصالة السفر رقم “1″ في «مطار القاهرة» الدولي، بسبب إلغاء رحلتهم المتجهة إلى الأراضي المقدسة رقم 304، وذلك بسبب إغلاق «الخطوط السعودية» رحلات الحج منذ مساء أمس السبت، وانتهاء رحلات سفر الحجاج إلى جدة مما تسبب في استياء الحجاج وغضبهم مطالبين بالسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقال الركاب، أنهم وصلوا مطار القاهرة عصر السبت، وذلك قبل إقلاع الرحلة المتجهة إلى جدة، التي كانت من المقرر أن تقلع في الـ11 مساء السبت، حيث جرى ابلاغهم من قبل مكتب الخطوط السعودية بالمطار، بإلغاء سفرهم وأن الرحلة ستقلع بدون حجاج وذلك لانتهاء سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.