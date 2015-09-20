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عدم انتظام الدورة الشهرية والرضاعة

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عدم انتظام الدورة الشهرية والرضاعة عدم انتظام الدورة الشهرية والرضاعة

الأحد 20-09-2015 11:20

بعد أن تضع الأم مولودها الأخير، قد تنقطع عنها الدورة الشهرية لمدة ثمانية أشهر، وإذا عادت أصبحت غير منتظمة، فهل السبب هو نسبة هرمون البرولاكتين؟


استشرنا الدكتور عدلي الحاج -استشاري نساء وولادة- فأشار إلى عدة نقاط هامة بخصوص انتظام الدورة الشهرية بعد الولادة كالتالي:


• يجب أن تنسى المرأة المرضعة مصطلح واعتقاد «أنا بأرضع نضيف»؛ أي أنها لا تأتيها الدورة الشهرية إطلاقاً أثناء الرضاعة.


• يجب أن تنسى أيضاً أنها مثل أمها أو شقيقاتها أو عماتها بأنها لا تحمل إلا بعد أن تفطم صغيرها، فهذا الأمر لا يعتبر وراثياً.


• الدورة الشهرية يمكن أن تأتي بعد الولادة بشهر، وقد تتأخر حتى العام.


• يرتبط عودة الدورة الشهرية بمدى انتظام الرضاعة الطبيعية.


• إذا كنت ترضعين طفلك بانتظام وليلاً ونهاراً، فهناك ارتفاع في نسبة هرمون الحليب، ولن تأتي الدورة قبل عام.


• إذا كان طفلك لا يرضع في الليل، فسوف تقل الرضاعة فسوف تأتي الدورة ما بين ثلاثة إلى ثمانية أشهر.


• يمكن أن تعود الدورة الشهرية بعد شهر أو «على الأربعين»، ويحدث الحمل إذا كان طفلك يرضع حليباً صناعياً.


• عدم انتظام الدورة بعد عودتها لا يعني أن الحمل لن يحدث.


• يصبح الحمل المفاجئ مطروحاً بعد أن تأتي الدورة بعد غيابها ثمانية أشهر، وعلى ذلك يجب أن تستخدم الأم طريقة لمنع الحمل بعد استشارة طبيبها.


تابعينا عبر موقع http://www.sayidaty.net/ في قسم "سيدتي وطفلك"، وأرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected] لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها.

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