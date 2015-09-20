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رئيس جامعة سوهاج يتفقد الكليات الجديدة‎ المنقولة للجامعة

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رئيس جامعة سوهاج يتفقد الكليات الجديدة‎ المنقولة للجامعة رئيس جامعة سوهاج يتفقد الكليات الجديدة‎ المنقولة للجامعة

الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس الجامعة صباح اليوم الكليات الجديدة المقرر نقل الدراسة بها إلى الجامعة الجديدة للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى مع بدء العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وكان رئيس الجامعة يرافقه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الهندسة، والتربية، واللغات والترجمة، والأمين العام المساعد للجامعة، قد تفقد الاستعدادات النهائية لمدي جاهزية هذه الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، حيث استمع رئيس الجامعة من مدير الإدارة الهندسية عن الانجازات التي جاري الانتهاء من تنفيذها منها طريق الخدمة الذي يربط بين كلية التربية والهندسة، والتشطيبات النهائية لموقف السيارات، وأعمال الموقع العام لكليتي الطب البيطري والزراعة.

ومن جانبه شدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بنظافة مخلفات البناء، واستكمال عمليات التشجير والتزين أمام الساحات الخارجية للكليات، لافتًا إلى ضرورة الامتثال لتعليمات الرئيس بضرورة استثمار الوقت في انجاز العمل المطلوب.

ومن جانبه قال نائب رئيس الجامعة أن الأعمال النهائية لقاعة المؤتمرات الكبرى أوشكت على الانتهاء مشيرًا إلى أن الموعد النهائي لاستلام القاعة يوافق منتصف نوفمبر 2015.

الجدير بالذكر أنه تم تزويد مبنى الخدمات بمجمع المدرجات بإدارة طبية مكونة من طبيب وعدد 2 ممرضة لكل كلية بالجامعة الجديدة.

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