دورة تدريبية لأعمال المناقصات والمتزايدات لتنمية العاملين بكفر الشيخ

أكد المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، أن الهدف من الدورة التدريبية على أعمال المناقصات والمتزايدات هو تنمية مهارات العاملين بالوحدات المحلية وتحسين جودة العمل والتعرف على الأخطاء الشائعة فى مجال العمل وملاحظات الأجهزة الرقابية وجهاز الرقابة والمتابعة ومحاربة الفساد بالديوان العام.

جاء ذلك أثناء عقد الدورة التدريبية على أعمال المناقصات والمزايدات برعاية المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة وافتتحها المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام برئاسة المهندس محمد رضا مستشار التنمية المحلية والإدارة المحلية بالمحافظة بحضور السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديرى العقود والمشتريات بالوحدات المحلية ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة.

وأضاف رضا رجب مستشار المحافظة للتنمية المحلية، أن القانون 89 لسنة 98 حدد الجهات التى يسرى عليها القانون وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والسلطة المختصة وهى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئات العامة ويجوز التفويض لشاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة، وذلك فى شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات عن طريق المناقصات والممارسات العامة ويجوز الاستثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق وهى المناقصات المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر.

كما أفرد القانون بابا مستقلا فى شراء واستئجار العقارات.. وأفرد أيضا بابا آخر فى بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات.