محافظ الاسماعيلية يتفقد محطة البحوث الزراعية والانتاج الحيوانى بمنطقة عز الدين

قام اللواء يس طاهرمحافظ الاسماعيليه يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بزيارة تفقدية لمقر محطة البحوث الزراعية وزيارة محطة الإنتاج الحيواني.

وكان فى استقبال المحافظ بالمحطة الدكتور رزق صلاح حسانين مدير المحطة والدكتور مهندس إبراهيم العرينى المدير التنفيذى للانتاج الحيوانى والمزرعة وعدد من المهندسين أعضاء مجلس ادارة مركز البحوث الزراعية.

وقد تفقد المحافظ خلال الجوله أقسام الانتاج الحيوانى للبتلو والضأن والتى توفر لحوم الأضاحي للمواطنين بأسعار مخفضه عن سعر السوق.

كما تفقد المحافظ أحد منافذ بيع اللحوم البلديه الطازجه بجوار محطة البحوث الزراعيه والذى يوفراللحوم الطازجه بسعر 55جنيه للكيلو جرام ويلقى اقبالًا جماهيريًا منقطع النظير من المواطنين نظرًا لجودة اللحوم المعروضة ورخص سعرها عن سعر السوق المحلى وذلك بالتعاون والتنسيق فيما بين مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية والقوات المسلحة والمحافظة من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين وتحقيق التوازن فى السوق .