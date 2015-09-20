بالفيديو - صلاح والملك يسجلان في تعادل صعب لروما مع ساسولو

تعادل فريق روما مع ضيفه فريق ساسولو بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. في مباراة شهدت تسجيل المصري محمد صلاح لأول أهدافه في الكالتشيو هذا الموسم.

ساسولو باغت الجميع بالهدف الأول في الدقيقة الـ 22 عن طريق جريجوار ديفريل الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة بجانب مورجان دي سانتيس محرزا الهدف الأول.

هدف ساسولو استفز لاعبو روما الذين ضغطوا بكل قواهم لتحقيق التعادل حتى نجح فرانشيسكو توتي بتحقيق ذلك بعدما مرر حارس ساسولو أندريا كونسيلي الكرة بالخطأ لميراليم بيانيتش الذي مررها من لمسة واحدة إلى توتي ليودعها المرمى في الدقيقة الـ 36.

محمد صلاح كاد أن يتقدم لروما حين انفرد بالمرمى بشكل كامل، إلا أنه صوب في جسد الحارس كونسيلي في الدقيقة الـ 42، وفي الوقت الذي كان يحاول فيه روما تحقيق التقدم، يتقدم ساسولو مرة أخرى بهدف لماتيو بوليتانو في الدقيقة الـ 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم ساسولو بهدفين مقابل هدف.

وسجل توتي ملك روما الهدف رقم 300 له بقميص روما قبل أن يتعادل محمد صلاح للجيلاروسي.

في شوط المباراة الثاني أدرك محمد صلاح التعادل سريعا في الدقيقة الـ 49 كرة ركنية أبعدها الدفاع وقابلها صلاح بتصويبة مباشرة في المرمى.

ضغط روما استمر ودفع رودي جارسيا بالثلاثي فلورينزي، فالكي وإدين دجيكو لمحاولة إنقاذ النقاط الثلاث، وكانت أخطر الفرص عن طريق صلاح مرة أخرى الذي سدد كرة قوية في الدقيقة الـ 83، إلا أن الحارس أبعدها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم.

تعادل الفريقين رفع رصيد روما للنقطة الثامنة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد ساسولو للنقطة الثامنة أيضا في المركز الثالث.

شاهد الأهداف