رودي جارسيا: صلاح رائع وتوتي مذهل

أشاد رودي جارسيا المدرب الفرنسي لفريق روما الإيطالي بقدرات ثنائي فريقه فرانشيسكو توتي ومحمد صلاح أمام ساسولو ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

رودي جارسيا قال في تصريحات لقناة "راي سبورت" عقب اللقاء: "نعلم أننا فريقا قويا ولكننا ظهرنا بشكل سيء في شوط المباراة الأول قبل أن نتحسن كثيرا في الشوط الثاني ونستطيع التعويض".

جارسيا أتبع "كانت الهجمات المرتدة هي سلاحهم خلال اللقاء واستغلوا أننا لم نكن في حالتنا خلال الشوط الأول".

وأضاف "نواجه صعوبات كبيرة بالنظر لجدولنا المزدحم، إذ أننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام في بطولتين مختلفنتين مطلوب مننا المنافسة عليهما وهذا يمثل جهد كبير على اللاعبين".

وعن توتي وصلاح، قال جارسيا: "محمد صلاح لعب بشكل رائع وتوتي كالعادة كان مذهلا ولا يتوقف عن إحراز الأهداف مهما تقدم به السن، لكن كل ذلك لم يكن كافيا وكان بإمكاننا تحقيق ما هو أفضل من ذلك بالنظر لأننا لم نحصل سوى على نقطة واحدة من أصل ثلاث".

كان روما قد تعادل أمام ساسولو بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.