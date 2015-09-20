وزير التعليم لموظف بمدرسة ببولاق:"الحنفية المكسورة دى لو فى بيتك هتسيبها؟"

علق الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، خلال جولته اليوم على بعض المدارس، على عدم النظافة والكتابة على باب من أبواب فصول مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسى بإدارة بولاق التعليمية، قائلا: "المناظر دى ممنوعة شكلا وموضوعا، قولا واحدا أحنا بنتعرف على بعض لكن لو جيت تانى لاقيت الكلام ده مش هيبقى كويس".

وعلق الوزير، خلال الزيارة، على منظر غير جيد لصنبور مياه مكسور، فقال لأحد المنتمين للمدرسة: "أنت من المدرسة" فرد بالإيجاب، ورد عليه الوزير: "لو الحنفية دى فى بيتكوا هتسيبها كده لو فى شقتك هتصلحها ولا هتسيبها"، فقال الموظف: "مش هقدر أسيبها أكثر من ساعة"، فقال الوزير: "ده اللى أنا عاوز أسمعه وسلام عليكم".

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