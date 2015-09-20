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محافظ القليوبية لرؤساء الأحياء والمدن: "آخرتكم سودة.. وهتروحوا النار"

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محافظ القليوبية لرؤساء الأحياء والمدن: "آخرتكم سودة.. وهتروحوا النار" محافظ القليوبية لرؤساء الأحياء والمدن: "آخرتكم سودة.. وهتروحوا النار"
أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، تعليمات مشددة لرؤساء مجالس المدن بالمحافظة بضرورة التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد وإزالتها فور حدوثها، ووجه المحافظ بإزالة جميع المبانى المخالفة على الطرق العامة.

وقال محافظ القليوبية لرؤساء الأحياء والمدن، فى اجتماع المجلس التنفيذى اليوم الأحد، "المسئولين هيروحوا النار، وآخرتكم هتكون سودة"، مؤكدا أنه لن يسكت عن أى فساد أو مخالفة فى أى جهة بالمحافظة مهما كان، وسيتم تحويل المقصرين إلى النيابة العامة، مضيفا "من لم يجد فى نفسه عدم القدرة على الفناء فى العمل عليه أن يتنحى جانبا، ولو رأيت فى نفسى أننى لا أستطيع أن أكون على قدر المسئولية سوف أترك منصبى".

كما أصدر تعليماته لرؤساء المدن والقرى بالاهتمام بالنظافة على الطرق وعدم تراكم القمامة بالطرق ورفعها فورا حتى لا نفسد على المواطنين فرحتهم فى عيد الأضحى، ونجعل المواطن يحتفل بالعيد فى أجواء هادئة دون حدوث مشاهد غير لائقة بتراكم القمامة فى الطرق.

كما طالب محافظ القليوبية رؤساء المدن، خاصة رئيس مدينة بنها والقناطر الخيرية، بإزالة كافة الكافيتريات والكافيهات المتعدى على النيل قبل إجازات العيد.
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