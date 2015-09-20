أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غرق 13 لاجئا من بينهم 4 أطفال بالقرب من شواطئ تركيا

Google+ Print
غرق 13 لاجئا من بينهم 4 أطفال بالقرب من شواطئ تركيا غرق 13 لاجئا من بينهم 4 أطفال بالقرب من شواطئ تركيا
توفى صباح اليوم الأحد 13 شخصا من المهاجرين المتوجهين إلى اليونان، من بينهم أربعة أطفال بعد غرقهم قبل السواحل التركية، كما أن هناك 13 شخصا آخرين فى عداد المفقودين، حسبما جاء فى موقع "20 مينيت" الفرنسى.

وقال الموقع ذاته، إن الغرقى كانوا يستقلون قاربا متجهين به إلى اليونان، هرباً من الحالة التى تمر بها بلدانهم، وخلال رحلتهم اصطدم القارب بعبارة، مما أدى إلى انقلاب كل من فيه بالقرب من شاطئ إيجة، وعثرت شرطة المسطحات المائية على جثة أربعة أطفال سوريين و13 آخرين، بينما تم إنقاذ نحو عشرين آخرين، ومازال هناك 13 مفقودا، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية الغارقين.

ويشار إلى أن السفن التى يستقلها اللاجئون فى الفترة الأخيرة أصبحت كثيرة للغاية، وهناك أكثر من 270 لاجئا غرقوا على شواطئ تركيا منهم 54200 تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل، كما وصل إلى الاتحاد الأوروبى 310 آلاف مهاجر عبر اليونان منهم 2800 لقوا حتفهم.


>القوات البحرية تنقذ17فردا من الغرق خلال محاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365