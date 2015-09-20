إغلاق الخطوط السعودية يتسبب فى إلغاء رحلة 30 حاجا إلى الأراضى المقدسة

تجمهر 30 حاجا اليوم، الأحد، بصالة السفر رقم "1" بمطار القاهرة، بسبب إلغاء رحلتهم المتجهة إلى الأراضى المقدسة رقم 304، وذلك بسبب إغلاق الخطوط السعودية أمس السبت، وانتهاء رحلات سفر الحجاج إلى جدة، ما تسبب فى استياء الحجاج وغضبهم مطالبين بإقلاع الرحلة.

وقال الركاب إنهم وصلوا إلى مطار القاهرة عصر أمس السبت، وذلك قبل إقلاع الرحلة المتجهة إلى جدة والتى كانت من المقرر أن تقلع 11 مساء أمس، حيث تم إبلاغهم من قبل مكتب الخطوط السعودية بالمطار أنه تم إلغاء سفرهم، وأن الرحلة ستقلع بدون حجاج، وذلك لانتهاء سفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة.

وأكدت الحاجة "نجات" أنهم انتظروا 24 ساعة فى المطار على أمل أن تقلع رحلة خاصة لهم قائلة "ولا حد عبرنا ونايمين على البلاط من امبارح"، مطالبة بتوفير رحلة لهم حتى يتمكنوا من السفر لأداء مناسك الحج.

وأضافت أنهم قاموا بتحرير محضر بشركة السباحة فى المطار ضد شركة الخطوط السعودية وذلك لعودة حقوقهم.



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