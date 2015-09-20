السيسى يؤكد فى اجتماع حكومى أهمية دور الدولة فى ضبط الأسعار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاجتماع على الأهمية التى توليها الدولة لضبط الأسعار، والوفاء باحتياجات المواطن المصرى، ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية، مشدداً على أهمية توافر الأدوية والوقود، والسلع الغذائية ومستلزمات عيد الأضحى بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار إلى الخطوات التى اتخذتها مصر من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة، سواء على صعيد الإجراءات أو التشريعات، مثل صدور قانون الاستثمار الموحد وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وفى هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، أخذاً فى الاعتبار الفرص الواعدة والمشروعات الكبرى التى توفرها مصر، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

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