السيسى للحكومة: اخرجوا عن الأنماط التقليدية..والوزراء: سنبذل قصارى جهدنا

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى حكومة المهندس شريف اسماعيل، بأهمية متابعة الإجراءات التنفيذية الجارى اتخاذها لإنجاز كافة المشروعات الوطنية الكبرى فى المدى الزمنى المقرر لها حتى تؤتى ثمارها المرجوة وتساهم فى تحقيق نمو الاقتصاد والتنمية الشاملة.

وقال السفير علاء يوسف، الرئيس وجّه خلال الاجتماع بالمهندس شريف إسماعيل ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، اليوم، الأحد، بأهمية الخروج عن الأنماط التقليدية فى العمل والإدارة والبحث عن الأفكار الخلاقة والمبتكرة، التى تساهم فى زيادة حصيلة إيرادات الدولة حتى تتمكن من الوفاء باحتياجات المواطنين على الوجه الأكمل، دون المساس بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع، والذين يتعين توفير الرعاية الكاملة لهم والارتقاء بأوضاعهم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية وضع أولويات للاستيراد من الخارج للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية، وخاصة أن قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية والتى يمكن توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل.

وفى ذات السياق، وجه الرئيس بأهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية والارتقاء بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة للاقتصاد المصري، أخذاً فى الاعتبار ما يوفره من فرص للعمل وتشغيل للشباب، فضلاً عن مساهمته المباشرة فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى.

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس وجّه بأهمية تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج لتوثيق صلتهم بالوطن والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فى مختلف المجالات والتخصصات، ولاسيما فى المرحلة الراهنة التى يحتاج فيها الوطن إلى كل جهد مخلص يساهم فى تحقيق عملية التنمية المنشودة.

وأشاد الرئيس بحرص المصريين المقيمين فى الخارج على تحويل مدخراتهم إلى مصر، موجهاً بتيسير إجراءات التحويلات الخاصة بهم وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم والتعرف على مقترحاتهم بشأن زيادة التعاون بينهم وبين مختلف دوائر الأعمال المصرية، خاصة فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ومن بينها تخصيص أراضى لطرحها للبيع للمصريين المقيمين فى الخارج.

وأكد رئيس مجلس الوزراء والوزراء على اعتزامهم بذل قصارى جهدهم للوفاء باحتياجات المواطنين المصريين، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بأداء مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وتحقيق التواصل المنشود مع المصريين المقيمين فى الخارج.

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