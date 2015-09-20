للحوامل.. الإصابة بسكر الحمل يرفع فرص تعرضك لالتهابات مجرى البول

أرسلت قارئة تقول إنها حامل فى الشهر الخامس، ومنذ الشهر الثالث وهى تعانى من ارتفاع سكر الحمل، ومؤخرا بدأت تواجه بعض الأعراض مثل حرقان بالبول وحموضة شديدة، وتسأل عن أسباب تلك الأعراض وهل ترتبط بسكر الحمل.

يجيب عن أسئلتها استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، موضحا أن الإصابة بمرض السكر فى فترة الحمل، يعد من الأمراض التى يجب التنبه جيدا لها والحفاظ على عدم تدهور الحالة مع تقدم شهور الحمل.

وعن أسباب الإصابة بحرقان البول، فيوضح عطية أن الإصابة بسكرى الحمل ترفع فرص التعرض لالتهابات مجرى البول بصورة كبيرة، ولذا يجب على السيدة إجراء فحص ومزرعة للبول والتأكد من عدم وجود التهابات، مع تلقى العلاج المناسب لفترة الحمل فى حالة أظهرت التحاليل لوجود التهاب بالبول.

وعن أسباب حرقان الصدر يوضح عطية أن هذا العرض من الأعراض الشائعة لدى جميع النساء فى فترة الحمل، ولا يرتبط ظهوره بالأمراض الأخرى التى تعانى منها المرأة فى تلك الفترة، ولكنه يرتبط بالتغيرات التى تطرأ على الأعضاء الداخلية لجسم المرأة، كزيادة حجم الرحم واتجاهه إلى أعلى المعدة، مع ارتخاء عضلات المعدة بصورة نسبية، وهو ما يساهم فى ارتداد جزء من العصارة الهضمية لأعلى الصدر، ناتجا عنه الشعور بالحموضة والحرقان.