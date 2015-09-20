ضبط 3 رجال وسيدة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار بمنزل بمدينة أسوان‎

تمكنت وحدة مباحث قسم أول أسوان، من ضبط 3 رجال وسيدة أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل بمدينة أسوان.

وردت معلومات إلى مدير مباحث أسوان العميد خالد إبراهيم، تفيد بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الأثار داخل منزل فى منطقة عزبة شنودة دائرة قسم أول، وعقب إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية برئاسة العميد محمود عوض رئيس المباحث، والمقدم أحمد خلف الله رئيس مباحث قسم أول أسوان بالإشتراك مع ضباط قسم أول أسوان لمداهمة المنزل .

تمكنت القوة الأمنية من مداهمة المنزل الكائن بمنطقة عزبة شنودة وبتفتيشه تم العثور على حفرة عمقها 10 متر تغمرها المياه ويرجح أنها جوفية، وبجوارها أدوات الحفر المستخدمة فى التنقيب و2 غاطس رفع مياه، و2 ماتور .

وتم ضبط كلاً من “شاكر. م. ش” 41 سنة صاحب مطبعة ومقيم منشية التحرير منطقة عين شمس محافظة القاهرة، و”أحمد.ر.أ” 28 سنة سائق ومقيم مركز قليوب محافظة القليوبية، و”سمارى. ر. ف” 43 سنة عاطل و مقيم مستعمرة الخزان شرق بأسوان، وسماح. م. ك 38 سنة و مقيمة منطقة العجوزة محافظة الجيزة،أثناء تواجدهم بالمنزل للقيام بأعمال الحفر والتنقيب . وبمواجهتهم أقروا ارتكابهم للواقعة، وتحرر المحضر 8673 جنح قسم أول، وجارى العرض على النيابة.