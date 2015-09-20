بالفيديو - هدايا بنفيكا وبورتو لكرة القدم في الموسم الجديد

بنفيكا وبورتو يلتقيان مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الدوري البرتغالي. وعندما أسمي الفريقين في مباراة واحدة فعليك أن تعرف جيدا أنك في حضرة مجموعة من اللاعبين قد يمثلون قوام أندية أوروبا الكبرى في غضون سنوات قليلة.

الفريقان هذا الموسم كعادتهما يحملان في قائمتيهما أسماء يتوقع الجميع لهم مستقبلا واعدا خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا التقرير يرصد لكم FilGoal.com أهم الأسماء التي قد يدفعها تألقها مع بنفيكا وبورتو هذا الموسم إلى المغادرة لفريق أوروبي كبير.

هدايا بنفيكا

رغم ان موسم بنفيكا لا يبشر بخير بعد تغير المدرب خورخي خيسوس ووصول بديله روي فيتوريا لكن هذا لا يمنع بعض الأسماء من الظهور بشكل ملفت مع بنفيكا هذا الموسم.

جايتان

نيكولا جايتان ليس بالسم الجديد على مسامع متابعي كرة القدم إذ أنه يتألق مع بنفيكا منذ سنوات وينضم كثيرا لمنتخب الأرجنتين، لكنه هذا الموسم وصل لمرحلة النضج وبات الكرة في قدمه تعني تشكيل الخطورة الحتمية على المنافس، وبما أن جايتان وصل الأن لسن الـ 27 فإن خروجه هذا الموسم من بنفيكا بات ضروريا لنيل فرصته في نادي أوروبي ينافس بشكل أكبر.

راؤول خيمنيز

المهاجم المكسيكي لم يجد فرصته بشكل كبير مع أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي ليخرج معارا إلى بنفيكا هذا الموسم.

خيمنيز يسير بخطى جيدة مع النسو حتى الأن، وكانت لقطته الأبر خلال مباراة موريرينسي حين نزل بديلا في وقت خسارة بنفيكا وبعث المدرب فيتوريا برسالة معه إلى زميله جايتان والذي قرأ الرسالة بالفعل وأرسل عرضية بعدها بدقيقتين وجدت رأس خيمنزين محرزا هدف التعادل.

تاليشكا

يعد البرازيلي أنديرسون تاليشكا أحد أبرز نجوم بنفيكا بالموسم الماضي إذ قدم مستوى جعله ضمن المرشحين للانتقال سريعا إلى أحد أندية أوروبا الكبرى.

تاليشكا هذا الموسم مستمر في التوهج ومن المنتظر أن يكون هذا الموسم هو الأخير له في البرتغال.

ميتروجلو

المهاجم اليوناني قدم مستوى رائع مع أولمبياكوس ومنتخب بلاده في فترة التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 وكان محط أنظار أندية أوروبا الكبيرة كلها.

ميتروجلو اختفى بعدما اختار الانتقال لفولهام في العام الذي هبط فيه الفريق الأبيض للدرجة الأدنى فيضطر للعودة إلى ناديه اليوناني معارا.

ميتروجلو يقضي هذا الموسم مع بنفيكا معارا من فولهام، وسيكون ظهوره بشكل جيد بمثابة فقرصة جديدة للاعبي كي يعود للأضواء.

هدايا بورتو

فينسينت أبو بكر

بعد رحيل جاكسون مارتينيز إلى أتلتيكو مدريد حصل أبو بكر على فرصة المشاركة أساسيا وحمل راية بورتو لمهاجم الخصوم، وبالفعل يحسن أبو بكر استغلال فرصته بتسجيل الأهداف.

ياسين براهيمي

الدولي الجزائري مستمر في تقديم عطاءات ممتازة مع بورتو جعلته محط أنظار العالم كله، وإذا استمر على نفس النهج خلال هذا الموسم فسينتقل بكل تأكيد إلى نادي أكبر.

مايكون

المدافع البرازيلي مايكون وصل لمرحلة النضج مع بورتو وبات يقدم أداء ثابت المستوى.

مايكون لم يعد يكتف بمنع الأهداف، فأصبح يسدد الضربات الثابة باقتدار ويسجل منها للتنانين.

كريستيان تيو

تيو استثمر فترة الإعارة من برشلونة إلى بورتو في الموسم الماضي بشكل رائع ليثبت نفسه، وفي هذا العام جدد بورتو طلب الاستعارة لموسم جديد مازال تيو يقدم فيه مستوى جيد.

كريستيان تيو قد ينتقل بنهاية الموسم إلى فريق كبير في دوري أخر إن لم يفكر برشلونة في استعادته.