اكثر من 5 خلطات تبييض الرقبه-تخلصي من سواد بشرتك للابد بفضل اقوى الخلطات مجربة و فعالة

اسمرار البشرة احد المشكلات المزعجة و التي يجب التخلص منها في اقرب وقت و تعتبر الرقبة #من المناطق الاكثر تعرضا للسواد نظرا لعدة اسباب تتعرفين عليها عبر مقال يشمل اكثر #من 5 خلطات تبييض الرقبه.

أسباب ظهور الاسمرار في الرقبة

هناك أسباب عديدة تؤدّي إلى تغير لون الرقبة واسودادها مثل:

-ارتداء الإكسسوارات والسلاسل على الرقبة تسبّب اسوداد الرقبة، وذلك بسبب التعرّق والتعرض للغبار.

-تناول أنواع معيّنة #من الأدوية يسبّب حدوث اسوداد وتصبّغات في الجلد، وخاصّةً الأدوية التي تحتوي مادة المينوسايكلين.

-تعرض الرقبة لأشعة الشمس الفوق بنفسجية لفترات طويلة ومستمرة.

-الإصابة ببعض الأمراض العادية والأمراض المزمنة والخطيرة مثل: مرض السرطان الّذي يصيب المعدة بشكل خاص.

-حدوث التهابات في الرقبة أو الإصابة بالفطريات.

-العوامل الوراثية والتاريخ العائلي مع المرض.

-استخدام بعض الأنواع #من مواد التجميل والكريمات والعطور رخيصة الثمن ورديئة النوعية، أو تلك التي تحتوي على زيوت.

-حدوث اضطرابات في الغدة الدرقية، ونقص إفراز هرمون الغدّة الدرقية.

-حدوث الحمل لدى بعض السيّدات؛ حيث تظهر مشكلة التصبغات الجلدية.

-زيادة الوزن الكبيرة والإصابة بالسمنة.

لتبييض الرقبة بسرعة والعناية بمنطقة الرقبة والعنق .

تدليك العنق

تدليك الجلد يساعد على تجنب ترهلات منطقة الرقبة ويساعد على شد الجلد ويكون التدليك #من الأسفل لأعلى في حركات رأسية. لا تقومي أبدا بتدليك الرقبة في حركات دائرية أو #من الأعلى للأسفل.

قناع الفواكة لجلد الرقبة

يعتبر قناع الفواكة والمكون #من المانجو والبطيخ والموز والفراولة وبعض قطرات عصير الليمون #من الاقنعة التى تاتى بنتائج مبهرة وتساعد على تبييض الرقبة بسرعة خلال اسبوع .

تقشير البشرة

استعملى مزيج #من الشوفان والزبادى وقطرات #من خل التفاح لعمل قناع يدهن على الرقبة مساء ويترك لمدة 15 دقيقة قبل الاستحمام حيث يساعد على تفتيح الرقبة والعنق بصورة كبيرة ويساعد فى التخلص #من الجلد الميت ونعومة البشرة .

تنظيف الرقبة

عند الاستحمام، استعملي منظف بشرة الوجه على الرقبة. مع تجنب استعمال الأنواع القاسية #من الصابون على تلك المنطقة.

إزالة الماكياج

#من الضروري جدا قبل العناية بالبشرة وخاصة في منطقة الرقبة إزالة بقايا الماكياج. فبشرة الرقبة لا تختلف أبدا عن بشرة الوجه، فهي تحتوي على مسام #من الممكن أن تتسبب بقايا الماكياج في انسدادها. ومن ثم، نحصل في النهاية على رقبة داكنة ومترهلة.

وصفة الحليب وزيت اللوز

اخلطة معلقة كبيرة #من الحليب البودة مع نصف معلقة #من زيت اللوز وبعض قطرات ماء الورد لعمل قناع للرقبة لمدة 15 دقيقة ثم تغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر ويوضع الكريم المرطب .

قشر الليمون والبرتقال

قومى بتجفيف قشر الليمون والبرتقال ثم اطحنية وامزجى معلقة #من البودرة مع ماء الورد ومعلقة #من العسل وزيت اللوز واستعمل القناع قبل الاستحمام مرتين فى الاسبوع وسوف تلاحظى إختفاء سواد الرقبة والعنق فى اسبوع .

اكثر #من 5 خلطات تبييض الرقبه

خلطة تبيض الرقبة باستخدام البيض وزيت الزيتون

مقادير الخلطة: 2 صفار بيضة + بعض النقاط #من زيت الزيتون + ماء أكسجين + صبغة جاوي.

طريقة الاستخدام: يمزج البيض مع زيت الزيتون وصبغة الجاوي بشكل جيد ومن ثم يوضع الخليط علي الرقبة لمدة 20 دقيقة ثم تمسح الخلطة باستخدام قطنه مشبعة بماء الأكسجين. وتستخدم هذه الطريقة مرتين بالأسبوع.

خلطة تبيض الرقبة باستخدام الحليب واللوز

مقادير الخلطة: حليب (لبن) + 3 ملاعق دقيق لوز ناعم + ماء أكسجين + نشادر.

طريقة الاستخدام: يمزج الخليط بشكل جيد حتي التمازج ومن ثم يفرد علي الرقبة لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك تشطف الرقبة بالماء ويمسح مكانها بمركب مكون #من 9 أجزاء #من النشادر وماء الأكسجين مع مراعاة عدم الإفراط في هذا المحلول لعدم التهاب الجلد خاصة البشرة الحساسة. وتستخدم هذه الخلطة مرتين بالأسبوع.

خلطة تبيض الرقبة باستخدام الدقيق واللبن

مقادير الخلطة: حليب + 2 ملعقة دقيق + عصير ليمونة.

طريقة الاستخدام: يتم خلط جميع المقادير بشكل جيد بحيث يضاف الحليب إلي الدقيق أولاً ومن ثم يتم إضافة عصير الليمونة. بعد ذلك تفرد الخلطة علي الرقبة وتترك لمدة 20 دقيقة ثم تشطف الرقبة بماء الورد. وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة تبيض الرقبة باستخدام زيت اللوز والحليب البودرة

مقادير الخلطة: ملعقة كبيرة #من الحليب البودرة + نصف ملعقة #من زيت اللوز + ماء ورد.

طريقة الاستخدام: يتم خلط المقادير مع قطرات قليلة #من ماء الورد ويتم عمل قناع (ماسك) للرقبة لمدة 15 دقيق ومن ثم تغسل الرقبة بشكل جيد بالماء الفاتر ويتم وضع الكريم المرطب بعد ذلك.

خلطة تبيض الرقبة باستخدام قشر البرتقال والليمون

مقادير الخلطة: قشر برتقال وقشر ليمون مجفف ومطحون + ماء ورد + عسل نحل + زيت اللوز.

طريقة الاستخدام: يتم أخذ مقدار ملعقة #من القشر المطحون مع ملعقة #من العسل وماء الورد وزيت اللوز ويتم عمل خيط جيد حتى يتمازج. يستعمل الخليط لعمل قناع لتبييض الرقبة مرتين في الأسبوع.

خلطة تبيض الرقبة باستخدام الفواكه

مقادير الخلطة: بطيخ + موز + مانجو + فراولة + عصير ليمون.

طريقة الاستخدام: قناع الفواكه هو #من أشهر أقنعة تبييض الرقبة، حيث يأتي بنتيجة سريعة ومرضية في حين أنه طبيعي وآمن للبشرة ويمكن إعداده بسهولة في كل بيت. ويضاف للقناع بعض القطرات فقط #من عصير الليمون.

خلطة تبيض الرقبة باستخدام الشوفان والزبادي

مقادير الخلطة: شوفان + زبادي (روب) + خل التفاح.

طريقة الاستخدام: يستعمل مزيج الزبادي والشوفان بإضافة بعض القطرات #من خل التفاح لعمل قناع يدهن في المساء ويترك لمدة 15 دقيقة قبل الاستحمام. حيث تساعد هذه الخلطة علي تفتيح الرقبة والعنق بصورة فعالة فضلاً عن مساعدتها في التخلص #من الجلد الميت.

وأخيراً يجب للحصول علي رقبة ناصعة البياض أن يتم الاعتناء بها ومن أمثلة ذلك تنظيف الرقبة باستخدام منظف بشرة الوجه. مع تجنب استخدام الأنواع القاسية #من الصابون علي المنطقة فهذه الطريقة تبيض الرقبة وتساهم في الحفاظ عليها. ومن ناحية أخري يجب تجنب أسباب المشكلة للحصول علي أفضل نتيجة ممكنة في أقل وقت.

طرق تعالج سواد الرقبة في يومين

1. اللوز :

اللوز يحتوي على الفيتامينات الضرورية لصحة الجلد , وله خصائص تغذي الجلد وتزيل البقع الداكنة , و يمكن استخدام اللوز بطرق مختلفة لعلاج سواد الرقبة .

الطريقة :

صنع عجينة سميكة #من نصف ملعقة صغيرة #من مسحوق اللوز مع ملعقة #من مسحوق الحليب والعسل , ووضع المعجون على الرقبة وتركه لمدة نصف ساعة ثم غسله بالماء , و القيام بذلك مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع .

تسخين زيت اللوز وتدليكه على الرقبة , القيام بذلك عدة مرات في الشهر لتحسين الدورة الدموية في منطقة الرقبة .

نقع أربعة أو خمسة حبات #من اللوز في الماء طوال الليل , وفي الصباح طحنه إلى عجينة ووضعها على منطقة الرقبة وفركها بلطف لبضع دقائق ثم غسلها بالماء البارد , القيام بذلك مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع . اقرأ عن تفتيح الرقبة

2. هلام الصبار :

هلام الصبار مرطب طبيعي ويمكن أن يفتح لون البشرة إلى حد كبير ويقلل #من انتشار بقع التصبغ , وهو أيضا غني بالمواد المضادة للأكسدة وغيرها #من المركبات التي تساعد على انتاج خلايا جديدة .

الطريقة :

استخراج هلام الصبار #من ورقة صبار .

وضعه مباشرة على الرقبة و تدليكه برفق , و تركه لمدة حوالي 20 دقيقة .

غسله بالماء .

يكرر مرة واحدة يوميا للحصول على نتائج سريعة .

3. الجوز :

الجوز يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تغذي الجلد , كما أنه يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد ، وهو أمر ضروري لصحة الجلد و علاج سواد الرقبة .

الطريقة :

مزج الجوز المسحوق مع اللبن لصنع عجينة سميكة .

وضع المعجون على الجزء الغامق #من الرقبة , و فركه بلطف لبضع دقائق ثم تركه حتى يجف .

غسله باستخدام الماء البارد أو ماء الورد .

يكرر مرتين في الأسبوع .

4. الخيار :

الخيار يستخدم لتحسين مظهر منطقة الرقبة , والخيار له خصائص مهدئة تساعد على تحسين خلايا الجلد ، وإزالة خلايا الجلد الميتة وإضافة توهج للجلد.

الطريقة :

وضع الخيار المبشور أو عصير الخيار في جميع أنحاء الرقبة وفركه بلطف لمدة 10 دقائق , ثم غسله بماء الورد أو ماء بارد .

ثمة خيار آخر هو خلط كميات متساوية #من عصير الخيار وعصير الليمون ووضعه على الرقبة باستخدام كرات القطن , وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسله بالماء البارد .

اتبع أي #من هذه العلاجات يوميا لبضعة أشهر أو حتى كنت راضيا عن النتائج.

5. عصير الليمون :

الليمون يحتوي على حامض الستريك وهو عامل تبييض طبيعي , و أيضا فيتامين C الموجودة في الليمون يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتفتيح لون البشرة . وبالتالي، يمكن استخدام الليمون لتفتيح البشرة الداكنة #من منطقة العنق او الرقبة .

الطريقة :

وضع عصير الليمون على الرقبة باستخدام كرات القطن , و إذا كان لديك حساسية في الجلد ، يخفف عصير الليمون بالماء , ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد . والتأكد #من عدم تعريض الرقبة لأشعة الشمس المباشرة بعد وضع عصير الليمون .

ثمة خيار آخر هو مزج أجزاء متساوية #من عصير الليمون وماء الورد ووضعه على جميع أنحاء منطقة الرقبة قبل الذهاب إلى السرير .

يكرر يوميا لمدة شهر تقريبا لرؤية نتائج ملموسة .

6. الشوفان :

الشوفان يعمل بمثابة غسول ومنظف للبشرة ويساعد على تقشير الجلد , مما يجعله فعال جدا في التخلص #من السواد الذي يظهر حول منطقة الرقبة .

الطريقة :

أخذ ملعقتين #من الشوفان وإضافة اليه معجون الطماطم للحصول على عجينة سميكة , ووضع هذا الخليط على العنق وتركه لمدة 20 دقيقة , ثم فرك الرقبة بلطف . وأخيرا، غسل الرقبة بالماء البارد ، ووضع كريم مرطب . القيام بذلك مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع .

خلط ملعقة واحدة #من مسحوق الشوفان مع ما يكفي #من الحليب والعسل لصنع عجينة ووضعها على منطقة الرقبة , وتركها لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم غسلها بالماء الفاتر . القيام بذلك مرتين في الأسبوع .

7. صودا الخبز :

صودا الخبز يعمل كمقشر طبيعي ويطهر البشرة ويزيل السواد ، والبقع , وقد ثبت أن مزيج صودا الخبز مع الماء فعال جدا في إزالة فرط التصبغ التي يتشكل حول الرقبة .

الطريقة :

مزج ثلاثة ملاعق #من صودا الخبز مع ملعقة #من الماء لتكوين عجينة سميكة .

وضع المعجون على الرقبة وتركها حتى تجف .

غسله بعد بضع دقائق .

القيام بذلك مرتين في الأسبوع لتعزيز بشرة الرقبة في غضون أسابيع قليلة .

8. قشر البرتقال :

قشر البرتقال يحتوي على كمية عالية #من فيتامين C و هو أيضا مفيدة جدا في تفتيح لون البشرة , ويمكن استخدام قشر البرتقال لتطهير و تبييض الجلد .

الطريقة :

وضع بعض قشر البرتقال في الشمس وتركه حتى يجف ثم طحنه الى مسحوق , و إضافة كمية مساوية #من الحليب كامل الدسم لقشر البرتقال المجفف لصنع عجينة سميكة ووضعها حول منطقة الرقبة وتركها حتى تجف ثم غسلها بالماء البارد .

شبكةعيونالإخبارية

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