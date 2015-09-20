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انخفاض معدلات الإصابة بالملاريا إلى النصف خلال الـ15عاما الماضية

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انخفاض معدلات الإصابة بالملاريا إلى النصف خلال الـ15عاما الماضية انخفاض معدلات الإصابة بالملاريا إلى النصف خلال الـ15عاما الماضية
أخبار سارة زفتها لنا مؤخراً الأبحاث الطبية الحديثة، حيث أشارت إلى أن معدلات الإصابة بالملاريا قد انخفضت إلى النصف "بنسبة 50%" خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وذلك وفقاً للدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية .

ونشرت هذه النتائج بالنسخة المطبوعة من المجلة الطبية الشهيرة نيتشر "Nature" خلال شهر سبتمبر الجارى، وكما نشر على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى السادس عشر من الشعر الجارى.

وأظهرت نتائج الدراسة أن خطر الإصابة بالملاريا قد انخفض بشكل ملحوظ فى قارة أفريقيا خلال الأعوام الماضية، وهو ما يؤكد فاعلية وكفاءة الوسائل الوقائية التى تم اتخاذها للحد من انتشار المرض.
>وأكد الباحثون أنه يجب أن تستمر الجهود المبذولة من أجل القضاء على المرض مع إجراء المزيد من الأبحاث العلمية لفهم طبيعة المرض بشكل أفضل، وبالتالى الحد من انتشاره.

وتعد الملاريا من الأمراض الشائعة والتى تتسبب فيها الطفيليات، التى يتم نقلها للإنسان عبر أنثى بعوضة الأنوفليس، وتسبب فى حدوث مشاكل صحية داخل أكثر من 100 دولة، أى تقريباً نصف دول العالم المأهولة بالسكان.

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