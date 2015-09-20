ابنك عنده فلات فوت؟! اعرف الأعراض وطرق العلاج

القدم المسطحة أو ما يعرف بـ"الفلات فوت"، من الأعراض التى تظهر لدى البعض، وتؤثر القدم المسطحة بدرجة ما على القدرة الحركية للأطفال بشكل خاص.

وعن إصابة الأطفال بـ"الفلات فوت" وطرق التعامل مع تلك الحالة، يقول أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم إن إصابة الطفل بالقدم المسطحة أو ما يعرف بـ"الفلات فوت"، يؤدى إلى مواجهته بعض المشاكل الحركية البسيطة فى بداية مراحل السير.

ومن الأعراض التى تظهر على حركة السير لدى الأطفال نتيجة القدم المسطحة هى تغير اتجاه القدم الطبيعى أثناء الوقوف أو السير، ونلاحظ فى أغلب تلك الحالات أن قدم الطفل تتجه إلى الداخل بصورة ملحوظة، وذلك فى محاولة من جسم الطفل أن يحافظ على اتزانه أثناء السير.

وعن طرق التعامل مع حالات الفلات فوت فى بداية مرحلة المشى، ينصح طلعت بالحرص على ارتداء الطفل للأحذية الطبية، وفى حالة تأثر الساق بالكامل بحالة الفلات فوت، يفضل هنا أن يرتدى الطفل حذاء طويلاً (بوت)، وهو ما يعمل على الحد من الاضرار التى يوقعها الفلات فوت على طريقة المشى فيما بعد، كما يمنح الطفل دعمًا جيدًا يساعده على الاتزان دون الحاجة لتوجيه إقدامه إلى الداخل.