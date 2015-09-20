للحد من أعراض غثيان الحمل.. تناولى البروتين والليمون وتجنبى السكر

الغثيان من الأعراض الشائعة فى فترة الحمل لدى معظم النساء، وقد اختلفت الأسباب العلمية التى تفسر تعرض النساء لهذا العرض، إلا أن أغلب الدراسات التى أجريت عن غثيان الحمل، أشارت نتائجها إلى أن الاحتمال الأكثر ترجيحا له هو تعرض المرأة للعديد من التغيرات الهرمونية فى تلك المرحلة.

وأيا كانت الأسباب فغثيان الحمل عرض لا يمكن التخلص منه أو القضاء عليه بشكل نهائى، ولكن هناك بعض الطرق التى يمكن للمرأة اتباعها للحد من أعراض غثيان الحمل، وهم ما يوضحهم استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم.

>- احرصى على غسيل أسنانك ثلاث مرات يوميا، وخاصة قبل النوم فرائحة الفم الكريهة الناتجة عن تعفن الطعام بين الأسنان تعد سببا قويا فى زيادة أعراض غثيان الصباح.>- تجنبى تناول الطعام الدسم، فهو يساعد على زيادة حدة أعراض الغثيان.>- قللى من كمية السكر المضافة للطعام، ولا تسرفى فى تناول الحلوى فالسكر من أكثر أنواع الطعام المحفز لأعراض الغثيان.>- احرصى على الحصول على حصة من البروتين يوميا، فالبروتين من أهم العناصر التى تمنح شعورا بالشبع لساعات، ويقلل من أعراض الغثيان.>- يمكنك تناول كوب من الليمون قليل السكر، لتقليل نوبات الغثيان على مدار اليوم.