لو عندك كلف ابعد عن الشمس والعطور

أرسلت قارئة تسأل "أعانى من انتشار الكلف فى معظم أجزاء جسمى وخاصة الوجه، وأريد ان أعرف أسباب الإصابة، وطرق التخلص منه؟".

وفى هذا السياق، أجاب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، مشيرا إلى أن الإصابة بالكلف ترجع إلى العديد من الأسباب، أهمها استخدام مستحضرات التجميل والعطور والتعرض للشمس.

وتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن التعرض لأشعة الشمس بعد وضع العطور أو مستحضرات التجميل يتسبب فى التفاعل مع الجلد، فيترك بقعا سمراء على الوجه، وينتشر الكلف فى فصل الصيف.

واستكمل استشارى الأمراض الجلدية مشيرا إلى أن الكلف يطلق على البقع السمراء أو داكنة اللون التى تصيب الوجه خاصة الخدين والأنف، وينتشر أثناء فصل الصيف ويعد مرضا وراثيا يزداد لدى الأشخاص ذوى البشرة البيضاء أثناء التعرض للشمس.

وأكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن علاج الكلف يعتمد على الابتعاد عن الشمس، وعند الاضطرار للتعرض لها يجب وضع واقى الشمس وتجنب مستحضرات التجميل والعطور، ناصحا باستخدام الكريمات المزيلة للون الغامق التى تحمى من أشعة الشمس.