لو عندك إسهال عالجه بالسوائل والجزر والتفاح

قال الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، رئيس الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى: "يمثل الإسهال أحد أهم المشاكل الصحية المهمة التى يجب أن يقوم المريض بإسعاف نفسه بمجرد حدوثه حتى لا يسبب له الجفاف وخصوصًا فى الأطفال".

وقال يزداد حدوث الإسهال بين أطفال المدارس والجامعات خصوصًا فى الصيف ويكون ذلك نتيجة تلوث الطعام والشراب إما ببعض الفيروسات مثل الروتا فيروس أو بالميكروبات وهو يؤدى إلى دخول دورة المياه عدة مرات نتيجة قد تصل إلى 10 مرات لأنه ينتشر نتيجة العدوى من البائعين الذين يقومون بإعداد الطعام وطهيه وكذلك ترك الطعام مكشوف مع عدم التقيد بالقواعد الصحية المتعارف عليها.

وقال إن أول إسعاف يمكن أن يقوم به المريض لنفسه هو الإكثار من السوائل وشرب الماء وتناول الجزر بكل أشكاله لأنه غنى بمادة الكاروت والتى تساعد فى علاج الإسهال ويفضل أيضًا تناول التفاح والرمان والموز.

وينصح مريض الإسهال عدم إهماله الطعام ولكن أن تكون الوجبة الغذائية سهلة الهضم وغنية بجميع العناصر الرئيسية مثل تناول شوربة الخضار والدجاج أو الأرانب أو اللحوم المسلوقة أو "لسان عصفور".

وقال إنه يمكن أن يحدث الإسهال نتيجة تلوث مصادر الطعام والشراب ببعض الميكروبات مثل السلمونيلا والشيجلا ويسببان ما يطلق علية الدوسنتاريا المعوية حيث يشتكى المصاب بآلام فى البطن وارتفاع بدرجة الحرارة ويمكن للمريض أن يتناول مخفضات الحرارة بعد تناول الطعام موضحًا أنه من الأدوية المهمة التى يجب أن يحرص على تناولها المريض عقار الفلاجنتيل أو الانتينال ويجب أن يكون الغذاء متوازنا وسهل الهضم وتناول الفراخ أو الأرانب المسلوقة وقد يحتاج المريض إلى استشارة الطبيب وإجراء بعض التحاليل الأساسية اذا لم تتحسن الحالة.