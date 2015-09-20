لو مش عارف تنام.. تعرف على أنواع الأرق وأسبابه

قلة ساعات النوم أو ما يعرف بالأرق، من الأعراض النفسية التى تصيب البعض نتيجة للعديد من العوامل.

فى السطور التالية توضح استشارى الأمراض النفسية الدكتورة هالة حماد أهم أنواع وأسباب الأرق.

أنواع الأرق

>تقسم هالة حماد أنواع الأرق تبعا لطب النفس إلى أربعة أقسام هى:

- فقدان القدرة على استحضار النوم فى بداية مرحلة النوم.

>- النوم لفترات متقطعة وغير متصلة.

>- النوم لعدة ساعات دون مشاكل، ثم الاستيقاظ فجأة بعد عدد قليل من ساعات النوم.

>- النوم لفترة كافية ولكن بعد الاستيقاظ يبقى شعور بعدم الحصول على القدر الكافى من النوم.

أسباب الإصابة بالأرق

>وتوضح هالة أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالأرق، أهمها:>- الإصابة ببعض الحالات المرضية مثل الاكتئاب أو التعرض لنوبات الخوف والفزع.>- المرور بالأزمات النفسية والضغوط العصبية.>- السهر لما بعد منتصف الليل، وهى الفترة التى يقل بعدها إفراز هرمون النوم من المخ، وبالتالى تقلص فرص الحصول على نوم هانئ وصحى.

وبالطبع تختلف طرق علاج الأرق تبعا للأسباب التى أدت إلى ظهوره وتبعا لنوع الأرق، حيث توصف العلاجات المهدئة بما يتناسب مع طبيعة المشاكل والأمراض المصاحبة للأرق، وكذا تبعا لنوعه وللمرحلة التى سيبدأ فيها مفعول تلك العلاجات.