طالبتان بالسويس تُشاركان بـمُسابقة «blastoff» في إيطاليا‎

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، عن وصول الطالبتان “سميرة رمضان”، و”سماء غريب”، إلى إيطاليا، حيث تجري حاليًا المنافسة في مسابقة blastoff .

وقال أيمن سمير، المسئول الإعلامي لتعليم السويس، أن الطلبتان تمثلان الوفد المصري بالمسابقة، وهما طالبتان بمدرسة الصناعات المُتقدمة بالسويس، وتتقدمان بمشروع عن زيادة كفاءة طواحين الهواء للاستخدام المنزلي.

وأضاف “سمير”، في تصريحاتٍ خاصة، أن المسابقة تُقام بالمعرض الأوروبي للعلوم و الهندسة، والمُقام في مدينة ميلان – إيطاليا، ويُرافق الطالبتان، المُشرف على المشروع محمد إبراهيم، مُعلم الفيزياء بالمدرسة.

ويذكر أن الطالبتان، قد حصلا على المركز الأول بمسابقة جامعة النيل أبريل الماضي، بالمركز النهائي معرض العلوم و الهندسة blastoff، والذي أقيم بمشاركة 170 مشروعًا في مجالات العلوم البيئية و الفيزياء، والكيمياء ومجالات الطاقة، والعلوم الطبية، وإعادة التدوير والمياه والزراعة، وهندسة الروبوت والتحكم الآلي .