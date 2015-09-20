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بالصور.. وصول أول قطار VIP إلى محطة سكة حديد أسوان‎

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بالصور.. وصول أول قطار VIP إلى محطة سكة حديد أسوان‎ بالصور.. وصول أول قطار VIP إلى محطة سكة حديد أسوان‎

القطار بعد وصوله إلي أسوان

وصل صباح اليوم الأحد إلى أسوان قادمًا من القاهرة أول تشغيل لرحلة القطار الفاخر الجديدة VIP ، الذي إنطلق من محطة برمسيس بالقاهرة، فى تمام السادسة إلا الثلث مساء أمس السبت.

وصرح مصدر مسئول بالمنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، أن الرحلة هى التشغيل التجريبي الأول للقطار، والذي تقرر تشغيله بمناسبة عيد الأضحى المبارك على مدار 3 أيام أسبوعيًا بين القاهرة وأسوان والعكس.

مشيرًا إلى أن القطار من المقرر أن يغادر مساء اليوم أسوان في تمام الخامسة الى القاهرة.

وفى سياق متصل استقبلت قيادات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان ومأمور وضباط شرطة النقل والمواصلات بمحطة أسوان القطار الجديد.

ويذكر أن هيئة السكة الحديد طرحت التذاكر على هذا القطار هي، القاهرة – أسيوط 135 جنيهًا للدرجة الأولى و85 جنيهًا للدرجة الثانية، والقاهرة/ نجع حمادى 170 درجة أولى و105 درجة ثانية، والقاهرة / الأقصر 195 درجة أولى و115 درجة ثانية، والقاهرة / أسوان 235 درجة أولى و135 درجة ثانية.

 

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