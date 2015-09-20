محافظ الفيوم: مصادرة معدات تبنى على أرض زراعية

قامت حملة من حى شرق بمدينة الفيوم بإيقاف أعمال التعدى على أرض زراعية ملك "رجب.م.ع" خلف المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الفيوم، حيث تم إيقاف أعمال الحفر وردمها بعدما كانت معدة لبناء برج سكنى عليها، وتم إخطار قسم شرطة الفيوم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأصدر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، تعليمات مشددة لرئاسة حى شرق بمصادرة المعدات المستخدمة فى أعمال الحفر، مؤكدًا أن مصادرة المعدات سيكون مصير كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدى على الأراضى الزراعية.

وأشار المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، إلى استمرار الحملات يوميًا وخلال العطلات والأعياد الرسمية لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أنه لن يتم السماح لأحد بمخالفة القانون.