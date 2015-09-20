محافظ القليوبية:سأطلب من أئمة المساجد الدعاء على أى مسئول يقصر فى عمله

شن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية هجوما حادا على عدد من المسئولين ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، وقال المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة سأطالب أئمة المساجد بأن يقوموا بالدعاء على كل من يقصر فى عمله.

ووجه المحافظ حديثه لرؤساء المدن قائلا: "كل واحد يخلى باله من أخرته فكلنا على باب الله واللى سايب حد بيسرق هيروح النار فوضحوا مواقفكم واختاروا الدنيا أو الأخرة واللى هيساعد الفساد مش هيكسب دنيا ولا أخرة، فالعمل عبادة واللى بيفرط فى أملاك الدولة هيدخل جهنم حدف فى الآخرة".

وأضاف عبد الظاهر قائلا: "هناك إهمال وربنا يحرق كل المقصرين بنار جهنم"، وتابع المحافظ: كل رؤساء المدن والأحياء لا يرون الإهمال والقمامة مفيش حد عنده إحساس رغم أن خدمة الناس شرف وأنا عمرى ماقصرت فى حق مواطن إلا لو كان طلبه غير مشروع.

وطالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء بخلق كوادر جديدة وإستحداث مناصب مساعدين لرؤساء المدن للإشغالات ورد الشىء لأصله.

وقرر المحافظ خلال المجلس التنفيذى تكريم عدد من رؤساء الوحدات القروية ومن بينهم محمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، كما قرر إعفاء رئيس الوحدة المحلية بالأحراز من منصبه.