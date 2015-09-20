محافظ القليوبية: وضع المدارس بالمحافظة سيئ

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أن وضع مدارس القليوبية أصبح سيئا هذا العام، بخلاف العام الماضى، مطالبًا بضرورة تحسين وضع المدارس والمدرسين والاهتمام بالعملية التعليمية.

وعلقت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، قائلة إنه سيتم إجراء تغيير فى الإدارات التعليمية، لتحسين سير العملية التعليمية.

وأوضحت ألفت أنه تم الانتهاء من صيانة 271 مدرسة بالمحافظة، متبقى منها 70 مدرسة والتى يجرى بها أعمال الصيانة حاليًا، وستكون جاهزة مع بداية العام الدراسى الجديد ويوجد تنسيق بين الإدارة التعليمية بالمحافظة وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، للبدء فى تطوير 96 مدرسة بالمحافظة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن هناك 13 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد بالمحافظة.

وأشارت فرغلى إلى أن البنك الدولى سيمول 37 مدرسة جديدة موضحة أنه لا يوجد أى جهات أخرى ستمول تلك المدارس، مضيفة أنه تم عمل المقايسات اللازمة لتلك المدارس.