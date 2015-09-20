محافظ الدقهلية يغرم صاحب معرض سياحى 5 آلاف جنيه لإلقاء القمامة فى الشارع

تفقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مبنى الوحدة المحلية بمجلس مدينة جمصة، ووجه بضرورة السرعة فى إنجاز مطالب المواطنين، وتوفير مندوب من الوحدة المحلية لسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتجهيز مبنى الشهر العقارى لسرعة إنهاء طلب المواطنين.

كما تفقد المحافظ جميع أنحاء الوحدة المحلية بمصيف جمصة، ووجه بضرورة الاهتمام بعملية النظافة، وفرض غرامة 5 آلاف جنيه على صاحب معرض للسياحة والتسوق بسبب إلقاء القمامة بالشارع.

وأبدى المحافظ استياءه من طريقة حفظ الملفات، وطلب منهم تنظيمها والاهتمام بها وأعطى للموظفين فرصة لحين عودته الأسبوع المقبل ليتابعها مرة أخرى.

وأمر المحافظ بإلغاء جميع إجازات مديرى الأحياء بجمصة لتقصيرهم فى النظافة، وأمهلهم أسبوعا، مهددا إياهم بنقلهم خارج المدينة.