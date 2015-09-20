أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يغرم صاحب معرض سياحى 5 آلاف جنيه لإلقاء القمامة فى الشارع

Google+ Print
محافظ الدقهلية يغرم صاحب معرض سياحى 5 آلاف جنيه لإلقاء القمامة فى الشارع محافظ الدقهلية يغرم صاحب معرض سياحى 5 آلاف جنيه لإلقاء القمامة فى الشارع
تفقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مبنى الوحدة المحلية بمجلس مدينة جمصة، ووجه بضرورة السرعة فى إنجاز مطالب المواطنين، وتوفير مندوب من الوحدة المحلية لسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتجهيز مبنى الشهر العقارى لسرعة إنهاء طلب المواطنين.

كما تفقد المحافظ جميع أنحاء الوحدة المحلية بمصيف جمصة، ووجه بضرورة الاهتمام بعملية النظافة، وفرض غرامة 5 آلاف جنيه على صاحب معرض للسياحة والتسوق بسبب إلقاء القمامة بالشارع.

وأبدى المحافظ استياءه من طريقة حفظ الملفات، وطلب منهم تنظيمها والاهتمام بها وأعطى للموظفين فرصة لحين عودته الأسبوع المقبل ليتابعها مرة أخرى.

وأمر المحافظ بإلغاء جميع إجازات مديرى الأحياء بجمصة لتقصيرهم فى النظافة، وأمهلهم أسبوعا، مهددا إياهم بنقلهم خارج المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365