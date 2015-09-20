مُهاب مميش: عبور 45 سفينة لقناة السويس منها 23 بالقناة الجديدة

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع تنمية منطقة القناة، أن قناة السويس اليوم الأحد، شهدت عبور 45 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 2.8 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 23 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.5 مليون طن، ومن الشمال عبرت 22 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.3 مليون طن.

وكشف تقرير ملاحى صادر اليوم الأحد، من هيئة قناة السويس أن أكبر سفينة عبرت القناة من الجنوب هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن، أما أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال فهى سفينة الحاويات COSCO PORTUGAL وترفع علم هونج كونج بحمولة 160 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى الصين.