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شرطة السياحة تواصل حملاتها على المنشآت السياحية والملاهى غير المرخصة

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شرطة السياحة تواصل حملاتها على المنشآت السياحية والملاهى غير المرخصة شرطة السياحة تواصل حملاتها على المنشآت السياحية والملاهى غير المرخصة
تواصل مباحث السياحة والآثار بالبحر الأحمر، حملاتها على المنشآت السياحية والملاهى الليلية وفحص المترددين عليها بمدينة الغردقة تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد شاهين مساعد أول الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء علاء السباعى مساعد الوزير.

وقد استمرت مباحث إدارة شرطة السياحة وآثار شمال البحر الأحمر، فى حملاتها على المنشآت السياحية تحت أشراف العميد ربيع الجوهرى مفتش المباحث وبقيادة العقيد شريف كرم رئيس مباحث السياحة، ومشاركة المقدم صادق دراز والرائد أحمد على والنقباء آسر جلال محمد المغربى وكريم يونس ومحمود صلاح معاونى مباحث السياحة.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط: 2 منشأة سياحية بدون ترخيص سياحى وكذلك ضبط 2 مديرين لمنشآت سياحية بدون رخصة ومدير مسئول وضبط 2 منشأة تقدم خمور مستوردة بدون ترخيص وضبط 2 منشأة سياحة تقدم شيشه بدون ترخيص وضبط عدد 6 أشخاص يعملون بمنشآت سياحية بدون شهادة صحية وكذلك ضبط 3 موسيقين بدون مصنف فنى.

كما قامت مباحث السياحة والآثار بشن حملة على العديد من الأماكن السياحية فى مدينة الغردقة وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
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مصر 365