قرعة الدوري – تعرف على جدول مباريات المصري.. حسام حسن في دائرة فرقه السابقة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة روما وساسولو في إطار الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

- يشارك محمد صلاح أساسيا في صفوف الذئاب.

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- ركلة ركنية لروما نفذت مقوسة داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع والكرة ذهبت في اتجاه صلاح الذي سددها مباشرة على الطائر في شباك ساسولو.

أوووه صلاح يفتتح الشوط الثاني بهدفا رائعا.

استراحة

- ماتيو بوليتانو يرد على هجمة صلاح ويسجل الهدف الثاني لساساولو بعد إختراق لدفاع روما وسدد الكرة تحت يد الحارس.

- صلاح يواصل إهدارة للأهداف، توتي مرر لصلاح داخل منطقة الجزاء وصلاح سددها بيمناه مرت بجوار القائم.

- توتي يعدل النتيجة بهدفا سجلة من تمريرة بيانيتش حولها القائد بتسديدة في الشباك.

- صلاح يرفض هدية بيانيتش ويهدر إنفرادا تاما في مواجهة حارس الضيوف.

- نجح ديفريل في ترجمة الهجمات المرتدة المتكررة لفريقه بتسجيل هدف ساسولو الأول.

- حذر وتكتل دفاعي بكامل لاعبي ساساولو في حالة فقد الكرة، مما أدى لغلق جميع المساحات على لاعبي روما.