مصرع طالب غرقا أثناء السباحة فى ترعة ميت يزيد بمركز قطور بالغربية

لقى طالب مقيم بقطور البلد بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، مصرعه غرقا بمياه ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية بلتاج دائرة المركز بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

انتقل رئيس مباحث مركز قطور وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمستشفى قطور المركزى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور عن بلاغ "جاد ت ج" 55سنة عاطل مقيم قطور البلد يفيد أثناء قيام نجله "شاكر" 15سنة طالب بالاستحمام بمياه ترعه ميت يزيد أمام قرية بلتاج دائرة المركز جرفه التيار والغرق لعدم إجادته السباحه، ولايتهم احد بالتسبب فى ذلك.

انتقل النقيب أيمن الشاذلى رئيس مباحث مركز قطور وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6893 إدارى مركز قطور وصرحت النيابة بدفن الجثة .