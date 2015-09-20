ضبط نحو 100 ألف مخالفة مرورية متنوعة وانتظار خاطئ خلال شهر بالعاصمة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى حملات مرورية وانضباطية على قطاعات العاصمة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير الأمن لفرض الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

تمكنت الحملات المرورية خلال شهر من ضبط ٢٤١٧٦ مخالفات متنوعة للعديد من السيارات وتحرير ١٤٤٠٠ محضر تصالح فورى وتكبيل ٧٥٥٨٠ بالكلابش المرورى لانتظارهم فى الممنوع وسحب ١٦٢٨ رخصة سيارة مخالفة وحجز ٢٢٣ سيارة بدون لوحات و٣٢٧٢ دراجة نارية بدون لوحات وضبط ١٣٢٣مخالفة توك توك قبل اتخاذ اللازم قانونا نحوها وتستمر الحملات لضبط المخالفات المرورية وتسيير الحركة المرورية.