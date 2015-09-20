خبراء المفرقعات يمشطون محيط انفجار أحمد عرابى

وصل فريق من رجال المفرقعات إلى موقع الانفجار الذى استهدف كشك أمنى بجوار مكتب تصديقات العجوزة التابع لوزارة الخارجية فى شارع أحمد عرابى، ما أدى إلى تهشم سيارة ملاكى وإصابة مواطنين.

وبدأ خبراء المفرقعات تمشيط محيط الحادث بالكلاب البوليسية، تحسباً لوجود أى أجسام أو عبوات ناسفة.

- انفجار عبوة فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين..و كردون أمنى لتمشيط المنطقة

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>- مصدر: قنبلة شارع أحمد عرابى استهدفت كشك أمن قرب مكتب للخارجية

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