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أبوحامد: ممارسات مرسي تؤكد أنه جاء للانتقام من مصر وهدم مؤسساتها

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أبوحامد: ممارسات مرسي تؤكد أنه جاء للانتقام من مصر وهدم مؤسساتها أبوحامد: ممارسات مرسي تؤكد أنه جاء للانتقام من مصر وهدم مؤسساتها

كتب : سهيلة حامد منذ 25 دقيقة

قال محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، إن ممارسات مرسي والإخوان منذ تولي الحكم، تؤكد أنه جاء للانتقام من الدولة المصرية وهدم مؤسستها وتقسيم شعبها.

وأضاف خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن أوهام تطبيق الشريعة وأكاذيب الخلافة والثورة الإسلامية، لن تنقذ هذا النظام فاقد الشرعية، بعد أن ظهر للشعب كذبه.

وتابع أبوحامد قائلا: "عاصم عبدالماجد وغيره من الإرهابيين الذين ظهروا في مؤتمر دعم مرسي الأخير، يزيد الشعب إصرارا على إسقاط النظام"، وأضاف "مرسي راعي الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، يريد تحويل الجيش المصري إلى ميليشيات تؤجر لخدمة مخططات الغرب".

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