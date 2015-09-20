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أزياء أنثوية في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في لندن

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أزياء أنثوية في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في لندن أزياء أنثوية في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في لندن

الأحد 20-09-2015 07:31

قدم المصمم Julien Macdonald تصاميم جميلة لموسم ربيع وصيف 2016 تميزت بتفاصيلها المتقنة وألوانها الفخمة التي تدرجت بين الذهبي، اللبني والزيتي، ولا يمكن أن ننسى الفستان الأبيض الأنيق الذي اختتم العرض، أما المصمم Simone Rocha فقد اختار اللون الأبيض ليطغى على تصاميمه للصيف المقبل بتصاميم أميرية وأنيقة مناسبة لإطلالات الشابات .
وقد كانت مجموعة Versus الأجمل في هذا اليوم حيث تميزت بالجرأة والبساطة في الوقت نفسه وضمت الجاكيتات الجلدية مع الفساتين المزينة بطبعات الصيف .
شاهدي معنا أجمل عروض اليوم الثاني من أيام أسبوع الموضة في لندن وشاركينا رأيك.

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سيدتي