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أجمل فساتين الأطفال من Mischka Aoki لشتاء 2015

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أجمل فساتين الأطفال من Mischka Aoki لشتاء 2015 أجمل فساتين الأطفال من Mischka Aoki لشتاء 2015

الأحد 20-09-2015 12:45

ويعود التويد الذي تشتهر به العلامة ليظهر من جديد هذا الموسم، مع تزيينات مخصصة مصنوعة يدوياً، تتميز بكريستال سواروفسكي، إلى جانب قماش التولي الذي لا يمكن أن يغيب في أي موسم. وتضم التشكيلة المميزة قطعاً فريدة مثل السترات التي تلائم فساتين الحفلات بشكل مثالي.

وتأتي قطع التشكيلة بألوان بسيطة، وتطغى عليها أطياف الذهبي والبني والوردي والأزرق ولون ليلك الماء، إلى جانب الألوان المعدنية الفاخرة.

وتتميز التشكيلة أيضاً بنقشة الأزهار التي تقدمها العلامة للمرة الأولى، إلى جانب التفاصيل الدقيقة للياقات والإكسسوارات الرائعة مثل وشاح الفرو. وتقدم العلامة ثلاث نسخ حصرية من الفساتين الطويلة، إلى جانب تشكيلة الأطفال الصغار التي طال انتظارها من محبي الدار. وتقدم العلامة وللمرة الأولى أيضاً منتجاً جديداً هو عبارة عن غلاف هدايا فاخر.

وتفخر علامة Mischka Aoki بتواجدها في بعض من أهم المتاجر الفاخرة في العالم، وفي الشرق الأسوط، تتوفر تصاميم العلامة في متاجر مختارة في كل من دبي، وأبوظبي، والدوحة، والبحرين، والمملكة العربية .

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سيدتي

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