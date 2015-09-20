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سفيرة الدنمارك من جامعة بنها: مصر لن تنهض إلا بالقطاع الخاص

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سفيرة الدنمارك من جامعة بنها: مصر لن تنهض إلا بالقطاع الخاص سفيرة الدنمارك من جامعة بنها: مصر لن تنهض إلا بالقطاع الخاص
أعربت السفيرة برنيل داهلر، سفيرة الدنمارك بالقاهرة، عن امتنانها لمصر حكومة وشعبا، مؤكدة أن دولة قائمة على الزراعة والاستثمار، ولن تنهض إلا بدعم القطاع الخاص لها.

وأضافت السفيرة، خلال مشاركتها فى حفل بجامعة بنها لتسليم شهادات تقدير على 106 متدربين من حاصلى البكالوريوس وطلبة الجامعة فى مجال "ريادة الأعمال الزراعية"، فى إطار البروتوكول الذى وقعته منظمة العمل الدولية مع وزارة القوى العاملة بشأن موضوع إيجاد وظائف لائقة للشباب، أن هذا المشروع هو تدعيم للعلاقات الثنائية الدنماركية المصرية لفتح الأبواب للخريجين الآخرين لإقناعهم بالتغيير وخلق مشروعات من شأنها التنمية الاقتصادية.

وأعربت "داهلر" عن سعادتها بالتعامل مع المصريين، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر أن القطاع الخاص هو السبيل الوحيد الذى سيقوم بدفع عجلة الاقتصاد المصرى، لأنهم وجدوا أن المصرية تركز على الجانب الاجتماعى للشعب المصرى والمنهج الشامل للمشروع هو إحداث تغيير.

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مصر 365

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