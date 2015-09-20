القضاء الإدارى بقنا يرفض 19 طعنا من المتقدمين للانتخابات البرلمانية

أكد مصدر قضائى مسئول أن محكمة القضاء الإدارى بقنا برئاسة المستشار جلال إبراهيم رفضت 19 طعنا ضمن الطعون المقدمة للمتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.

كانت لجنة تلقى الطلبات بمحكمة قنا الابتدائية برئاسة المستشار جمال موسى قد أعلنت الكشوف الشبه نهائية للمتقدمين للترشيح فى الدوائر السبع بمحافظة قنا حيث بلغ عددهم 192 مرشحا واستبعاد 16 مرشحا بينهم 6 لتعاطيهم مخدرات و 10 لعدم استيفاء أوراقهم المطلوبة كما تقدم 3 أخرين للقضاء الادارى لتغيير صفتهم الحزبية بعد ورود خطأ فى الصفة الحزبية بالكشوف الانتخابية فقضت المحكمة برفضهم جميعا.