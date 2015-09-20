تخصيص 132 ألف متر لإقامة مشروعات خدمية ومرافق بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مساحات 132105 م2 وذلك لإقامة مشروعات خدمية ومرافق عامة على أرض محافظة الوادى الجديد.

وأكد "عشماوى"، أن التخصصات تشتمل على مشروعات خدمية ومرافق عامة متنوعة، بواقع مساحة 6000م2 لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى للتعليم باللغات الأجنبية بمركز الداخلة، كما خصص المجلس 7500م2 لصالح الوحدة المحلية لمركز الفرافرة لإقامة محطتى تنقية مياه شرب بواقع 3000م2 لمدينة الفرافرة ومساحة 4500م2 لقرية الخير والنماء.

وأضاف "عشماوى"، فى بيان له اليوم الأحد، أن المجلس وافق أيضًا على تخصيص مساحة 13500 م2 لإقامة 3 محطات تنقية مياه شرب بمركز الخارجة بواقع 4500م2 بقرية بولاق و4500م2 بمنطقة السبط الشرقى وأيضا 4500م2 بمنطقة حى السلام.

كما تم تخصيص مساحة 105م2 لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة وحدة للشئون الاجتماعية بقرية الموهوب بمركز الداخلة تيسيرا على المواطنين من مشقة السفر وإنهاء الإجراءات الورقية فى نفس مكان إقامتهم، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 25 فدانا بمركز الداخلة لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لإقامة مزرعة سمكية نموذجية لتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين على أرض المحافظة بدلا من جلبها من خارج المحافظة، مما يتكلف نقلها إلى رفع الأسعار على المواطنين.

وأوضح عشماوى أن الدولة تعمل جاهدة على إقامة المرافق العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، خاصة على أرض الوادى الجديد التى تعد قاطرة للتنمية فى مصر.