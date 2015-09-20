جهاز مدينة العاشر يقطع المياه والكهرباء عن 120 محلا تجاريا بمول صيدناوى

شهد مول صيدناوى التجارى بوسط مدينة العاشر من رمضان اليوم الأحد، قيام حملة من شرطة التعمير والمرافق التابعة لجهاز مدينة العاشر من رمضان بقطع الكهرباء والمياه عن 120 محلا تجاريا بالمول مما أثار استياء المستأجرين خاصة مع دخول عيد الأضحى.

وتوجه مجموعة من المستأجرين إلى الجهاز لمقابلة رئيس الجهاز المهندس عادل النجار الذى أكد لهم أنه متعاطف تماما معهم، وأن الجهاز قطع المياه وأن شركة الكهرباء الخاصة بالتوزيع تنفذ قرار الاسترداد والإخلاء للمول الصادر عام 2014 مطالبهم بالتقدم بعمل بلاغ فى القسم والحصول على قرار من النيابة العامة بإعادة المرافق لأن قرار النيابة بمثابة حكم محكمة.

وقال المهندس عادل النجار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن أول بند فى تنفيذ قرار الإخلاء والاسترداد هو قطع المرافق عن المبنى، وإنه على أتم استعداد لتقنين وضع مستغلى صيدناوى ولا أعرف أحدا غير صيدناوى المؤجر من الهيئة وأنه سيلتقى غدا رئيس مجلس إدارة صيدناوى لمناقشة حل الأزمة.

ومن جانبه قال المهندس سمير ثابت رئيس قطاع كهرباء المدن الجديدة بالعاشر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم التشاور مع رئيس الجهاز لإرجاء قرار قطع المياه والكهرباء لحين حل أزمة صيدناوى لأنه ليس فى مصلحة أحد قطع المرافق الآن فى دخلة العيد .

الجدير بالذكر أن أزمة مول صيدناوى تتلخص فى مديونيات ومحاكم بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاستثمار الحاصلة على حق انتفاع للمول، وقامت بتأجيره لأحد المستثمرين بالعاشر وبعد تطويره وتحويله لمنفذ تجارى صدر قرار بالإخلاء للمبنى ولم يتم تنفيذه ولم تنته بعد الدراسات الأمنية.