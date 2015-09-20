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مرشح بالوادى الجديد: أقدم أول طلب إحاطة لمنع زراعة الأرز بالمحافظة

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مرشح بالوادى الجديد: أقدم أول طلب إحاطة لمنع زراعة الأرز بالمحافظة مرشح بالوادى الجديد: أقدم أول طلب إحاطة لمنع زراعة الأرز بالمحافظة
أكد عربى كامل يمانى، أحد المرشحين المستقلين بدائرة الداخلة بالوادى الجديد، أن أول طلب إحاطة سيقدمه لمجلس النواب المقبل، حال نجاحه، سيكون لوزيرى الرى والزراعة، لمنع زراعة الأرز فى الوادى الجديد منذ سنتين، بناءً على قرار وزير الزراعة، لافتاً إلى أن الدولة لا تتحمل إعادة صيانة الآبار، وذلك مخالف للقانون 512 الذى ينص على أن الدولة يجب أن توفر المياه لمالكى الأرض والآبار وتقوم على صيانة الآبار.

وأضاف كامل لـ"اليوم السابع" سأعمل على لقاء شهرى بأبناء دائرتى وتوفير مندوب فى كل قرية ويقوم بالاجتماع الدورى بهم وهو معهم يوميا لحل مشاكلهم فى نطاق القانون.

وأشار "كامل" إلى أنه سيهتم بقضية التعليم والشباب، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والذى يهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية والمناصب القيادية، وفقًا لأساليب الإدارة الحديثة، كما سيهتم بالزراعة وتشجيع الشباب على العمل فى مشروع المليون فدان .

وعن ذوى الاحتياجات الخاصة فى برنامجه، قال إن ذوى الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من النسيج المصرى، فمنهم العقول النابغة وهم لا يقلون أهمية عن غيرهم فى المجتمع المصرى، ولذلك فإن القانون المصرى شرع لهم نسبة 5% من الوظائف الحكومية.

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مصر 365