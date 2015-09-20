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مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بمحلة مرحوم فى طنطا

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قام اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، بالتفتيش على الأماكن الشرطية وخطط تأمينها وجاهزيتها، حيث تفقد هدف البترول بقرية محلة مرحوم مركز طنطا وتقابل مع العقيد حسام متولى قائد الحراسات المشددة.

كما عقد لقاء مع الأفراد والمجندين، ووضح لهم أهمية المرحلة الراهنة وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وشدد على أهمية تأمين الأهداف الاقتصادية، وشدد على ضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء التواجد بالخدمات حفاظا على أرواحهم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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