نقيب مهندسى الإسكندرية: نحافظ على الأعضاء بالخارج ضد العقود المجحفة

أكدت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة تسعى للحفاظ على حقوق المهندسين العاملين بالخارج، وترعى مصالحهم والاهتمام بشئونهم .

وأضافت "شلبى"، فى كلمتها بندوة "التنظيم الدولى لعقود العمل طبقا للقانون المصرى"، أن عمل لجنة المهندسين بالخارج تسعى بشكل دائم أن تكون العقود غير مجحفة ولا تضر بالمهندس، وتكون فى صالحة وتضمن مستقبله.

واستضافت الندوة لجنة المهندسين المصريين بالخارج برئاسة المهندس طارق مقلدى، والمهندس هادر ميتو وكيل النقابة والمهندس هيثم الحريرى رئيس لجنة الرعاية الصحية، والمهندس محمد خالد عضو مجلس والمهندس أشرف نصير عضو مجلس.

وناقشت الندوة طرق الحفاظ على المهندسين العاملين بالدول العربية وخارج مصر وكيفية الحفاظ عليهم ومستقبلهم العملى ورعاية شئونهم الصحية ومتابعة سير عملهم خارج البلاد.