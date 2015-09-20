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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يبحث مع مدير الأمن خطة تأمين المقر الجديد

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أكد الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه، رئيس الجامعة، عقد لقاء مع اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حضره اللواء ثروت خطاب، مدير الأمن الإدارى بالجامعة، والعميد أشرف مرسى، مدير إدارة مرور سوهاج، لوضع خطة أمنية محكمة لتأمين الجامعة الجديدة ابتداءً من العام الدراسى الجديد 2016/2015.

اليوم السابع -9 -2015

جاء ذلك خلال اللقاء الذى استمر لمدة ساعتين لمناقشة الخطة الأمنية المقترحة لتأمين الجامعة الجديدة من الخارج والطرق المؤدية اليها، وأن عملية التأمين ستبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى 5 عصرًا طوال أيام الدراسة من خلال قوة مشكلة من إدارة البحث الجنائى والمرور يرأسها ضابط متميز.

اليوم السابع -9 -2015

وأعرب نور الدين عن بالغ سعادته بالتعاون والتفاهم الذى وجده من مدير الأمن، والذى لم يكن يتوقعه على حد وصفه، لافتًا إلى أنه ابتداءً من غدٍ سيتم معاينة الطريق الجديد للجامعة بواسطة الإدارة العامة للمرور لتحديد المناطق التى تزيد بها السرعات ووضع مطبات جلدية اصطناعية للحد من وقوع سير.

اليوم السابع -9 -2015

جدير بالذكر أن مدير الأمن أعطى تعليماته بتعيين خدمات أمنية ثابتة على الطريق الجديد للجامعة لمنع مرور الشاحنات وسيارات النقل الكبيرة وتحويل مسارها، مشيرًا إلى وجود كمائن متحركة للتدخل السريع لمواجهة أى مشكلات طارئة قد تحدث والتغلب عليها قبل تفاقمها.

اليوم السابع -9 -2015
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