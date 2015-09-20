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إضراب العشرات من عمال الشركة الشرقية للحلويات بالعبور للمطالبة بالأرباح

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دخل العشرات من عمال الشركة الشرقية للحلويات بمدينة العبور، اليوم الأحد، فى إضراب عن العمل، داخل مقر الشركة، وذلك اعتراضا على نقل الشركة من مدينة العاشر إلى العبور، وعدم وجود وحدة صحية بالمقر الجديد، بالرغم من خصم 200 جنيه شهريا من كل عامل.

وطالب العمال بصرف بدل المخاطر، خاصة لعدم وجود أية وقاية صحية داخل مقر الشركة الجديدة بمدينة العبور، كما طالب العمال بصرف الأرباح كاملة أسوة بجميع المديرين العاملين بالشركة مع العلم أن راتب العامل بالشركة 1200 جنيه، ولا يتناسب مع متطلبات الحياة وظروف المعيشة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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